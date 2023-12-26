Происшествия 26 декабря 2023, 14:41 Несовершеннолетнего жителя Кургана, который подозревается в убийстве отчима, задержали

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В Кургане полицейские задержали несовершеннолетнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 34-летнего отчима. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СК по региону.

Убийство произошло в ночь на 24 декабря во время конфликта между мужчиной и подростком. Молодой человек ударил родственника ножом, после чего тот скончался.

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Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Расследование дела продолжается.