Происшествия 28 мая 2023, 18:22 Несовершеннолетнего велосипедиста сбили на севере Москвы Прокуратура Москвы: несовершеннолетний велосипедист погиб в ДТП на Новосходненском шоссе Telegram

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В аварии, произошедшей на Новосходненском шоссе на севере Москвы 28 мая, погиб подросток. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подросток ехал на велосипеде по шоссе навстречу потоку транспортных средств, с одним из которых, по предварительным данным, и столкнулся. От полученных в результате падения травм несовершеннолетний скончался на месте.

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Прокуратура Северного административного округа взяла под особый контроль ход и результаты процессуальной проверки происшествия.

Как сообщило Агентство новостей «Москва», водитель автомобиля, совершившего столкновение с велосипедистом, скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его личность и ведут розыск для последующего задержания.