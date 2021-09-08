Несовершеннолетнего учащегося колледжа осудили за избиение сверстника

Студенту колледжа в городе Гусь-Хрустальный присудили год условного лишения свободы за избиение сверстника. 7 апреля между ним и его 16-летним знакомым завязалась драка. Об этом сообщил «Царьград».

Молодые люди встретились неподалеку от одного из торговых центров города. Обвиняемый повалил своего соперника на асфальт и ударил его по голове и корпусу. Потерпевший заработал тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемый молодой человек не признал свою вину как на следствии, так и в суде, несмотря на наличие записи с камеры видеонаблюдения. 17-летнего парня поставили на учет в полицию. Также суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.