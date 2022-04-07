Несовершеннолетий водитель мопеда сбил восьмилетнего мальчика в Ростовской области

ДТП произошло в городе Гуково Ростовской области на улице Советской Армии рядом с домом № 46. Водитель мопеда сбил восьмилетнего мальчика, который в этот момент гулял. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

Пострадавшего школьника доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновник аварии покинул место происшествия, однако спустя время его удалось обнаружить. Им оказался 15-летний подросток, который взял мопед у своего отца. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.