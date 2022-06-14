Несовершеннолетий водитель мопеда попал в смертельное ДТП в Оренбуржье

В Соль-Илецке Оренбургской области 15-летний подросток попал в ДТП. Молодой человек управлял мопедом. Об этом сообщил 56orb.ru.

Авария произошла на трассе Казань — Оренбург — Акбулак вчера, 13 июня. У водителя мопеда не было водительских прав. Он выехал на нерегулируемый перекресток возле села Казанка. Молодой человек отказался пропускать двигавшийся рядом автомобиль LADA Priora, из-за чего произошло столкновение. В результате несовершеннолетний получил перелом левого бедра. Его госпитализировали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.