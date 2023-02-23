Происшествия 23 февраля 2023, 17:11 Несколько землетрясений произошло на востоке Таджикистана КЧС Таджикистана: восемь землетрясений произошло на востоке страны за сутки

Читать 360tv в

Восемь землетрясений произошло на востоке Таджикистана за минувшие сутки. Жертв и разрушений нет, сообщил комитет страны по чрезвычайным ситуациям.

Первые толчки произошли в 05:37 по местному времени (03:37 по московскому). Их эпицентр находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района на востоке страны. Это в 400 километрах юго-восточнее Душанбе и 30 километрах восточнее от Сарезского озера, уточняет ведомство.

Реклама

«Магнитуда в эпицентре составила 6,8 и глубина — 20,5 километра», — говорится в заявлении КЧС.

Реклама

В городе Хороге было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5-6, в Душанбе — 2-3. Разница между первыми и повторными толчками составила менее 20 минут. Магнитуда в эпицентре зафиксирована на уровне 5,0 единиц, он находился в 86 километрах от Мургаба.

Еще шесть землетрясений магнитудой до 4,7 произошли 06:06, 06:36, 07:07, 07:18, 11:50, и 13:01 по местному времени. Отмечается, что эпицентр этих толчков находился в горах и безлюдных районах между центром Мургабского района и Сарезским озером.

На водоем подземные толчки не повлияли.

«Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды к Сарезскому озеру и ее расход остался без изменений, то есть на сегодняшней день приток 39 кубометров в секунду, а расход составляет 45 кубометров в секунду», — сказано в сообщении комитета.

Ранее сообщалось, что землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане, ощутили почти во всех регионах Узбекистана 23 февраля. Его магнитуда составила 3 и 4 единицы.