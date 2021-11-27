Несколько взрывов случилось на заводе боеприпасов в Дзержинске

Несколько взрывов случилось на Заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске, сообщил ТАСС. По предварительным данным, пострадали два человека.

«На Заводе имени Свердлова произошло несколько взрывов. Предварительно, пострадали двое рабочих», — приводит агентство слова источника в экстренных службах. В МЧС информацию о ЧП подтвердили. Никаких данных о возможной причине произошедшего пока нет.

В спасательном ведомстве уточнили, что на заводе сначала сработала пожарная сигнализация, затем что-то несколько раз взорвалось. По паспорту на территории завода могут находиться взрывчатые вещества. На предприятие выехали пожарные подразделения.

Завод имени Свердлова основали в Дзержинске в 1916 году. На нем производят оборонную продукцию, взрывчатку и промышленную химию. Также предприятие совместно с ОБСЕ занимается утилизацией жидкого ракетного топлива.