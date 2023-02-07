Эксклюзив 07 февраля 2023, 01:02 Несколько взрывов произошло во время пожара на складе в Москве Источник «360»: на складе в Москве произошло несколько взрывов при пожаре

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Пристройка загорелась на складе на Каширском шоссе в Москве. Сперва огонь охватил небольшую площадь, но позже распространился — причиной стал взрыв на первом этаже. После раздалось еще несколько взрывов, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Сперва площадь пожара составила 50 квадратных метров — по данным источника, пламя должны были потушить в скором времени. Однако в какой-то момент на первом этаже друг за другом произошло несколько взрывов, что осложнило тушение.

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По данным собеседника, взорвалась емкость с горючей жидкостью. В результате площадь и пожара сильно увеличилась — до 300 квадратных метров. Выросла и интенсивность возгорания.

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К тушению пожара привлекли 10 расчетов.

Информация о пострадавших не поступала.