Происшествия 13 июня 2023, 17:07 Несколько взрывов прогремело в Луганске Корреспондент ТАСС сообщил о взрывах в Луганске

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Серия из нескольких взрывов прогремела в Луганске. О случившемся сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, взрывы раздались около 15:58 по московскому времени. После этого над городом начали подниматься клубы дыма.

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«Ехал мимо автовокзала — в том районе был виден дым. Видимо, куда-то туда и прилетело», — сообщил ТАСС один из местных жителей.

В небе над столицей ЛНР работали российские системы противовоздушной обороны. Telegram-канал «Луганск сегодня» написал о прилете в асфальтовый завод в районе авторынка. По данным авторов сообщения, есть раненые. Информация о прилете появилась и в Telegram-канале «Тот самый Луганск».

Ранее силы противовоздушной группировки войск «Юг» сбили две ракеты HIMARS в небе над Луганском. Снаряды выпустили Вооруженные силы Украины. После атаки прозвучал взрыв, а в небе образовалось большое облако дыма.