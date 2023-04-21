Происшествия 21 апреля 2023, 21:53 Несколько взрывов прогремело в городе Запорожье — Рогов Член совета ВГА Рогов: в городе Запорожье прозвучало несколько взрывов РИА «Новости»

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В городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, прогремело несколько взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня начиная примерно с 21:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько взрывов», — написал Рогов.

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Звуки были слышны в разных частях Запорожья, но громче всего — в Заводском и Космическом районах города, добавил Рогов.

Он добавил — по сообщениям украинской стороны, причиной взрывов была якобы работа системы ПВО, которая будто бы сбила над Запорожьем две «Герани».

Несколькими днями ранее город обстреляли ВСУ, напомнил «Царьград». Председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что украинские военные атаковали областной центр со стороны населенных пунктов Веселянка, Камышеваха и Заречное.

Ранее Рогов допустил, что ВСУ в ближайшую неделю могут активизировать боевые действия на Запорожском направлении. Об этом сообщил телеканал RT.