Важное 08 июня 2023, 10:19 Несколько взрывов прогремели в Луганске РИА «Новости» сообщило о взрывах и черном дыме в Луганске

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Утром 8 июня жители Луганска услышали несколько взрывов. Над городом поднялся черный дым, сообщил корреспондент РИА «Новости».

«В Луганске прогремели несколько взрывов, над городом поднимается черный дым», — заявило агентство.

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Украинские войска, по предварительной информации, устроили ракетный обстрел, удары пришлись на промзону, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Задымление произошло в районе завода Октябрьской революции.

Полковник Виталий Киселев с позывным Коммунист сообщил, что противник мог использовать британские ракеты Storm Shadow. Он показал видео из Луганска.

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Последствия прилетов заметили в микрорайоне «Городок», сообщил Луганский информационный центр. Высоко над жилыми многоэтажками поднялся столб черного дыма.

Почти месяц назад Storm Shadow использовали для налета на Луганск. В Минобороны России заявили, что их сбросили с самолетов. Вооруженные силы Украины 6 июня атаковали этими ракетами гражданскую инфраструктуру в Новоалексеевке Херсонской области.