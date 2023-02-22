Важное 22 февраля 2023, 11:43 Несколько взрывов прогремели в Харькове Мэр Харькова Терехов: прогремели несколько взрывов, возможны новые пуски ракет Соцсети

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В Харькове прогремела серия взрывов. Опасность сохранилась, возможны новые ракетные удары. Мэр горола Игорь Терехов написал об этом в своем Telegram-канале.

«Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет», — рассказал он.

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Четыре удара, по словам Игоря Терехова, пришлись по Киевскому району Харькова. Целью атаки стали промышленные объекты. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов подтвердил прилеты, но заявил, что военные целились в объекты инфраструктуры. Он призвал жителей до новых указаний оставаться в укрытиях.

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Воздушную тревогу в регионе объявили в 09:06, она действует на всей территории Украины. Местные жители услышали не меньше четырех взрывов, очень громкие — в центре города, рассказал Telegram-канал «Харьков Life». В небе заметили дым и характерные следы от сбитых снарядов. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил журналистам, что удары нанесли ракетами из ЗРС С-300.