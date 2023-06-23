23 июня 2023, 14:52
Несколько взрывов прогремели в Геническе — ТАСС
ТАСС: в Геническе Херсонской области прогремели не менее трех взрывов
Не менее трех взрывов произошло в городе Геническ Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС.
«Столб черного дыма поднимается в небо над жилыми кварталами», — говорится в сообщении источника.
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Взрывы зафиксировали около 14:00 по московскому времени. По предварительной информации, украинские военные атаковали город. Официальные власти никаких комментариев по ЧП пока не давали.
Также информацию об обстреле Геническа подтвердило РИА «Новости».
В ночь на 22 июня украинские националисты обстреляли Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма. На месте падения снарядов обнаружили осколки от французских ракет Storm Shadow. Главы регионов Владимир Сальдо и Сергей Аксенов сообщали, что в результате обстрела мирные жители не пострадали.
В ответ на атаку силы ВКС России атаковали аэродром, с которого украинские Су-24 понимались в воздух для атаки по мостам.
Взрывы
Херсонская область
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