Эксклюзив 30 августа 2023, 21:45 Несколько взрывов прогремели в Брянске Жители Брянска сообщили о звуках взрывов около аэропорта Викимедиа

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Серия взрывов прогремела в Брянске. Об этом «360» сообщили местные жители. По словам собеседников, громкие звуки слышны со стороны аэропорта.

По словам собеседников, всего прозвучало около шести хлопков похожих на взрывы. Они не исключили, что сработала система противовоздушной обороны.

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Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

В ночь на среду, 30 августа, российские ПВО сбили над Брянском три беспилотника самолетного типа. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, среди жителей города никто не пострадал. Но обломки одного из дронов выбили стекла и повредили кровлю административного здания, где начался пожар. На место выехали сотрудники экстренных и оперативных служб города.

Утром атаки беспилотников продолжились Два дрона сбили при попытке атаки городской телебашни. Еще один беспилотник до столицы региона не долетел и его уничтожили в области.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что атакой дронов на российские города власти Украины в очередной раз подтвердили свою террористическую сущность. Она добавила, что без данных западных разведок беспилотники не смогли бы преодолеть такое расстояние.