Несколько водителей задержали за попытку дать взятку в Петербурге

В Санкт-Петербурге за неделю правоохранители задержали трех автомобилистов, которые попытались дать взятку сотрудникам полиции. Об этом написали «Невские новости».

Один водитель попытался снять свое авто со спецстоянки и предложил полицейскому 10 тысяч рублей. У другого мужчины при проверке документов оказались нарушены правила пребывания в России. У него также не получилось откупиться. Третий задержанный был таксистом, который без лицензии перевозил людей. Все трое оказались мигрантами.