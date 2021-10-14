Несколько вагонов сошло с рельсов на Ямале

В ЯНАО с рельсов сошло восемь железнодорожных цистерн. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на новоуренгойскую транспортную прокуратуру.

Авария произошла накануне возле станции Пурпе. Разлива не произошло, поскольку вагоны не опрокинулись. В результате никто не пострадал. В Центральном межрегиональном СКР на транспорте заинтересовались произошедшим. Обстоятельства случившегося устанавливаются.