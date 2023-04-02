Происшествия 02 апреля 2023, 17:24 Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Самарой Транспортная прокуратура: четыре вагона сошли с рельсов в Самарской области

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В Самарской области четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, ЧП произошло 2 апреля, около 13:10, на станции Кинель при отправлении поезда. С рельсов сошли пустые вагоны. На место отправили два восстановительных поезда, сейчас ведутся восстановительные работы.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram-канале сообщило о начале проверки по факту ЧП. Там отметили, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Организовано проведение доследственной проверки, выясняются все причины и обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее на ж/д переезде на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде с рельсов сошли два вагона грузового поезда. Транспортная инфраструктура повреждений не получила.