04 декабря 2020, 11:53
Несколько вооруженных украинцев попытались прорваться через границу России — ФСБ
Три вооруженных человека попытались перейти российскую границу со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Все произошло 4 декабря на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
«... пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — говорится в релизе, который процитировало РИА «Новости».
Во время перестрелки с пограничниками один человек был убит. Двое скрылись на территории Украины.