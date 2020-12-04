Три вооруженных человека попытались перейти российскую границу со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Все произошло 4 декабря на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

«... пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — говорится в релизе, который процитировало РИА «Новости».

Во время перестрелки с пограничниками один человек был убит. Двое скрылись на территории Украины.