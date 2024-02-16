Происшествия 16 февраля 2024, 13:58 Несколько уголовных дел возбудили против жителя Новокузнецка за ложные звонки спецслужбам

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили два уголовных дела против жителя Новокузнецка, который дважды без оснований вызвал спецслужбы. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Кемеровской области.

По данным ведомства, 22-летний парень сообщил о предполагаемой опасности для одного из городских зданий. Оперативники выехали на место происшествия, однако никакой угрозы людям и зданию не обнаружили, сообщил сайт newstracker.ru.

Реклама

Ранее парень уже сообщал о возможной угрозе этому же зданию в начале января. Теперь хулигану грозит до пяти лет лишения свободы.