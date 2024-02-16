16 февраля 2024, 13:58
Несколько уголовных дел возбудили против жителя Новокузнецка за ложные звонки спецслужбам
Правоохранители возбудили два уголовных дела против жителя Новокузнецка, который дважды без оснований вызвал спецслужбы. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Кемеровской области.
По данным ведомства, 22-летний парень сообщил о предполагаемой опасности для одного из городских зданий. Оперативники выехали на место происшествия, однако никакой угрозы людям и зданию не обнаружили, сообщил сайт newstracker.ru.
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Ранее парень уже сообщал о возможной угрозе этому же зданию в начале января. Теперь хулигану грозит до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело
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