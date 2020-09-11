Несколько ТЦ эвакуировали в Краснодаре

Торговый центр OZ МОЛЛ временно закрыли, а посетителей эвакуировали. Администрация ТЦ сообщила, что в 12:58 на пульт МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва. На месте работали оперативные группы.

Покупатели стояли на улице на территории рядом с ТЦ. Среди них был мужчина, который продолжал делать своему клиенту стрижку.

Вскоре в OZ МОЛЛ прошла тщательная проверка, теперь комплекс вновь открыт к посещению. Администрация принесла извинения за предоставленные неудобства.

Аналогичное сообщение об эвакуации в 12:37 опубликовали и в Stories ТРК «СБС Мегамолл».

Кроме того, людей вывели из ТК «Центр Города». Администрация комплекса подтвердила изданию, что посетителей действительно эвакуировали. Спустя 10 минут торговый комплекс заработал в штатном режиме.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю комментарий сайту Юга.ру получить не удалось.