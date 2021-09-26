Несколько тонн солярки разлилось при ДТП в Магаданской области

В Магаданской области в результате ДТП с КамАЗом на трассу «Колыма» вылилось около четырех тонн дизельного топлива. Авария произошла рядом с поселком Оротукан. Об этом со ссылкой на главк МВД по региону сообщило РИА «Новости».

В полиции рассказали, что 54-летний водитель, управлявший КамАЗом с полуприцепом «Нефаз», не справился с управлением и съехал с дороги. В результате фура с соляркой опрокинулась. На трассу разлилось около четырех тонн топлива. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту произошедшего.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели ликвидируют последствия аварии на трассе, сообщили агентству в магаданском МЧС.

Согласно информации на сайте ведомства, сообщение об аварии поступило вечером 25 сентября. ДТП произошло на 1600-м километре федеральной автодороги «Колыма». По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. О разливе нефтепродуктов на сайте МЧС не упоминается.

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