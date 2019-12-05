Несколько тонн красной икры сожгли под Петербургом
Россельхознадзор сжег почти пять тонн красной икры, обнаруженной на нелегальных складах. Находку признали «потенциально опасной» и «приговорили» к сожжению, сообщило ИА «Невские новости».
168 кубических контейнеров и 79 пластиковых банок красной икры из Петропавловска-Камчатского обнаружили на нелегальных складах в Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Найденная продукция не имела никаких документов.
Проверка показала, что икра является некачественной и «потенциально опасной». Россельхознадзор принял решение уничтожить деликатес.