Несколько собак скончались от чумы в приюте Тарко-Сале

Эпидемия чумы плотоядных началась в приюте для бездомных животных в Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. В результате погибли 30 собак. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на замначальника отдела службы ветеринарии ЯНАО Алексея Скорова.

Специалист предупредил, что для людей заболевание не представляет угрозы, однако собаки могут погибнуть. Первые симптомы зафиксировали 20 февраля, диагностировали заболевание 7 марта. Заболевших животных сейчас поместили на карантин.

«Карантин в приюте с 18 марта. Снять его можно только через 30 дней после последнего случая выздоровления зараженной чумой плотоядных собаки. Перед его снятием проводят тщательную санитарную обработку территории приюта», — подчеркнул Алексей Скоров.