18 апреля 2024, 16:20
«Несколько сильных взрывов». Очевидцы — о крупном пожаре в новостройке в Краснодаре
Очевидцы сообщили о взрывах при пожаре в краснодарской новостройке
В Краснодаре загорелась крыша новостройки. Очевидцы слышали взрывы. В беседе с «360» они предположили, что взорвались газовые баллоны.
«Вроде сказали, баллоны взрывались», — рассказала Валерия.
Реклама
Еще одна местная жительница, Вероника, подтвердила эту версию. При этом она сообщила, что огонь уже потушили.
«[Раздалось] несколько сильных последовательных взрывов, обломки разлетались на несколько десятков метров, отгонял машину подальше», — добавил очевидец Николай.
Он добавил, что «снизу через предпоследний этаж видно небо», перекрытия разрушены. Огня много, дым едкий — «судя по запаху, пластик».
В сводке ГУ МЧС по Краснодарскому краю информации о пожаре пока нет.
Накануне в результате другого пожара, случившегося под Краснодаром, погибли три человека. Тела женщины, ее сына и брата нашли при тушении возгорания в частном доме на улице в поселке Зеленопольском.
Пожары
Краснодар
Взрывы
Краснодарский край
Реклама
Реклама