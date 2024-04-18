Эксклюзив 18 апреля 2024, 16:20 «Несколько сильных взрывов». Очевидцы — о крупном пожаре в новостройке в Краснодаре Очевидцы сообщили о взрывах при пожаре в краснодарской новостройке

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В Краснодаре загорелась крыша новостройки. Очевидцы слышали взрывы. В беседе с «360» они предположили, что взорвались газовые баллоны.

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«Вроде сказали, баллоны взрывались», — рассказала Валерия.

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Еще одна местная жительница, Вероника, подтвердила эту версию. При этом она сообщила, что огонь уже потушили.

«[Раздалось] несколько сильных последовательных взрывов, обломки разлетались на несколько десятков метров, отгонял машину подальше», — добавил очевидец Николай.

Он добавил, что «снизу через предпоследний этаж видно небо», перекрытия разрушены. Огня много, дым едкий — «судя по запаху, пластик».

В сводке ГУ МЧС по Краснодарскому краю информации о пожаре пока нет.

Накануне в результате другого пожара, случившегося под Краснодаром, погибли три человека. Тела женщины, ее сына и брата нашли при тушении возгорания в частном доме на улице в поселке Зеленопольском.