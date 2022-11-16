Происшествия 16 ноября 2022, 18:07 Несколько школ Ставропольского края перешли на дистанционное обучение из-за сообщений о минировании

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Несколько школ и детских садов закрыли в Ставропольском крае после сообщений о минировании. Учеба продолжится в дистанционном формате, сообщило «АТВмедиа» со ссылкой на главу Георгиевского округа региона Андрея Зайцева.

По данным ИА Nation News, правоохранители проверяют образовательные учреждения. Известно, что в одну из школ пришло письмо с требованием о пяти миллионах рублей, чтобы избежать взрыва. В сообщении уточнялось, что якобы «тротил заложен на потолках в туалетах».

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Результаты проверки будут известны позже.

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