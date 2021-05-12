Несколько серьезных аварий с участием велосипедистов произошло в Казани

Представители ГИБДД УМВД России по Казани за два дня зарегистрировали сразу две аварии с участием велосипедистов.

Оба пострадавших попали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщило издание inkazan.ru.

В понедельник, 10 мая, во второй половине дня 46-летний водитель превысил скорость и сбил семилетнего мальчика, который катался на велосипеде. Ребенка доставили в отделение нейрохирургии в тяжелом состоянии.

Накануне, 11 мая, 45-летний горожанин, управляя велосипедом с двигателем внутреннего сгорания, превысил максимальную разрешенную скорость. Он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Гражданина увезли в больницу с тяжкими телесными повреждениями.