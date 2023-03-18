Происшествия 18 марта 2023, 09:34 Несколько самолетов задержали в Екатеринбурге из-за тумана в Сочи Прокуратура сообщила о задержках рейсов в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана в Сочи РИА «Новости»

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Несколько самолетов не смогли вылететь из Екатеринбурга в Сочи из-за тумана в пункте назначения. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вылет рейсов задержан от 5 до 12 часов. В частности, рейс авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 05:55, но задержан до 10:00.

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Рейс Екатеринбург — Сочи перевозчика Nordwind стоял в расписании в 08:40, но теперь планируемое время вылета только 20:05.

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«Причина задержек авиарейсов в Сочи — сложные метеоусловия в аэропорту прибытия, туман», — подчеркнули в пресс-службе.

В аэропорту Кольцово организовали работу мобильной приемной прокуратуры. Сотрудники контролируют оказание необходимых услуг пассажирам задержанных рейсов.