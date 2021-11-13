Несколько рабочих обварились на фабрике по производству готовой еды в Подмосковье

Несколько рабочих пострадали на фабрике по производству готовой еды в Московской области. О ЧП сообщили «360» представители компании X5 Group, управляющей несколькими сетевыми магазинами в России. Среди них, в частности, «Пятерочка» и «Перекресток».

«В настоящий момент жизни потерпевших ничего не угрожает. Мы оказываем им всю необходимую помощь и поддержку, а также тесно взаимодействуем с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе.

Что именно произошло на производстве, сколько сотрудников пострадали, а также что за травмы они получили, в компании не уточнили.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел на пищевом производстве магазинов «Перекресток», где четыре человека обварились кипятком. Это произошло, когда с большого чана, где варилась морковь, сорвало крышку — и находившихся рядом людей обдало кипящей водой. В итоге они попали в больницу с ожогами 50% поверхности тела. Один из пострадавших рассказал Mash, что на емкости не сработал датчик — и об этой неисправности было известно заранее.