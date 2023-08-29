Эксклюзив 29 августа 2023, 06:08 Несколько припаркованных автомобилей загорелись на Рублевском шоссе в Москве Источник «360»: три автомобиля загорелись на Рублевском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Огонь охватил сразу три припаркованных автомобиля в столичном районе Кунцево. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Машины загорелись на Рублевском шоссе возле дома № 97, корпус 3. Также уточняется о существовании угрозы перехода огня на рядом припаркованные автомобили.

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На место пожара оперативно прибыли экстренные службы. Площадь возгорания составила девять квадратных метров.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания машин предстоит выяснить специалистам.