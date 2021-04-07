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    07 апреля 2021, 16:44

    Несколько приезжих подрались у ресторана в Санкт-Петербурге

    Гора Орлов

    Правоохранители Петроградского района выясняют детали поножовщины, которая произошла на Заячьем острове. Увечья получил узбекистанец, обидчик также является уроженцем республики Узбекистан, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

    Потасовка случилась ближе к вечеру во вторник 6 апреля. Около ресторана «Корюшка» мужчину ударили ножом. В числе потрадавших оказался 22-летний узбекский юноша. Он получил травму брюшной полости, а также находился в состоянии шока. Его отправили в больницу. Уточнить детали произошедшего пострадавший не смог, потому что плохо изъясняется на русском.

    Полиция нашла подозреваемого по камерам видеонаблюдения. На его задержание потратили около часа. Его обнаружили в районе Чкаловского проспекта. Он нигде не работает и не прописан в Петербурге.