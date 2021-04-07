Несколько приезжих подрались у ресторана в Санкт-Петербурге

Правоохранители Петроградского района выясняют детали поножовщины, которая произошла на Заячьем острове. Увечья получил узбекистанец, обидчик также является уроженцем республики Узбекистан, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Потасовка случилась ближе к вечеру во вторник 6 апреля. Около ресторана «Корюшка» мужчину ударили ножом. В числе потрадавших оказался 22-летний узбекский юноша. Он получил травму брюшной полости, а также находился в состоянии шока. Его отправили в больницу. Уточнить детали произошедшего пострадавший не смог, потому что плохо изъясняется на русском.

Полиция нашла подозреваемого по камерам видеонаблюдения. На его задержание потратили около часа. Его обнаружили в районе Чкаловского проспекта. Он нигде не работает и не прописан в Петербурге.