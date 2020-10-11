Несколько полос перекрыли на Кутузовском проспекте из-за крупного ДТП. Видео

Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В результате движение перекрыли сразу на трех полосах дороги.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что ДТП с участием двух или трех машин произошло на Минской улице. Из-за столкновения перекрыли сразу три полосы. В результате на Кутузовском проспекте образовалась большая пробка в обе стороны.

По данным источника, сейчас на место аварии прибыли сотрудники МЧС. Никакой информации о погибших или пострадавших пока нет.

В Сети появились видео с места ДТП. На кадрах видно, что там находятся несколько автомобилей скорой, пожарная машина, а также машины сотрудников ГИБДД. По словам очевидца, туда прибыли сразу пять автомобилей скорой.

На кадрах также видно, что части автомобилей от столкновения разлетелись по дороге на несколько метров.