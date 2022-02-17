Несколько питомцев приюта для собак погибли во время пожара в Новосибирске

Пожар произошел в Новосибирске. Там загорелся частный приют для бездомных животных «Ушастики». В результате семь собак погибли, еще три находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 16 февраля в Октябрьском районе. Сотрудница приюта на какое-то время оставила двухэтажное здание без присмотра. В этот момент там вспыхнул пожар, пламя перекинулось на собачий домик. Семь питомцев приюта погибли. Сейчас ветеринары борются за жизни трех собак.