Происшествия 26 июня 2023, 02:17 Несколько пенсионеров отравились химической жидкостью в пансионате Якутска СК: 4 пенсионера отравились в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске РИА «Новости»

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Четыре пенсионера отравились в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске. Один из них умер. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Речь идет о частном пансионате «Забота», добавили в ведомстве.

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В воскресенье, 25 июня, из пансионата в больницу попали четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет. У все пострадавших врачи зафиксировали признаки отравления. Как отметили в ведомстве, скончалась женщина 85 лет. Сейчас медики оказывают помощь остальным пострадавшим.

«По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

Республиканская прокуратура начала проверку. В частности, будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также организации питания.

Братский горсуд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой. Суд также запретил работать индивидуальному предпринимателю, который владел точкой быстрого питания до вступления в силу решения суда по иску прокурора.