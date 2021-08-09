Несколько пациентов умерли из-за поломки кислородной системы в больнице Северной Осетии

В республиканской клинической больнице Северной Осетии вышла из строя кислородная система. В отделении, где произошла поломка, лечатся больные ковидом.

Власти Северной Осетии уже подтвердили, что прорыв кислородной трубы привел к гибели людей. За те несколько минут, пока больных подключали к резервным баллонам, умерли девять пациентов. Все они были в крайне тяжелом состоянии. Помощник главы республики Ольга Дзгоева добавила, что всего в ковидном отделении находился 71 человек.

Сейчас округ больницы сосредоточены реанимобили. Самым тяжелым больным обеспечили подачу кислорода прямо в машинах скорой помощи.

На место уже прибыли врио главы республики Сергей Меняйло и врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. Они контролируют работы по устранению поломки в больнице. Кислород для пациентов поступает из резервных баллонов.

Осенью поломка газификатора произошла в ковидном госпитале, открытом при роддоме в Курске. 40 пациентов экстренно перевели в другую больницу. Но всего за несколько дней 14 из них умерли. Работу врачей, которые лечили людей с COVID-19, проверяет Росздравнадзор.