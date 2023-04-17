Эксклюзив 17 апреля 2023, 11:33 Несколько патрулей ДПС устроили погоню за таксистом в Москве Погоню за таксистом-нарушителем устроили по улице Тимирязевской в Москве

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В Северном административном округе Москвы схватили таксиста-правонарушителя. В погоне за его автомобилем по улице Тимирязевской участвовали машины ДПС и мотоциклисты, сообщил источник «360» и показал видео с места задержания.

Автомобили полицейских с включенными проблесковыми маячками заметили на улице Тимирязевской в районе пересечения с улицей Всеволода Вишневского. Четыре машины и два мотоциклиста ДПС ездили на большой скорости, не обращая снимания на сигналы светофоров и разметку. Нарушителя остановили, силой достали из машины и задержали.