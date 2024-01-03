Происшествия 03 января 2024, 09:55 Несколько населенных пунктов Курской области остались без света после атаки ВСУ Старовойт: удар ВСУ повредил подстанцию в Железногорском районе Курской области РИА «Новости»

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В Курской области после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждения получила подстанция в Железногорском районе. Из-за этого в нескольких населенных пунктах отключилось электричество, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов», — отметил он.

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Старовойт пояснил, что абонентов подключат по резервной схеме. На месте ЧП уже работают аварийные бригады.

В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара прорвало теплотрассу, что привело к отключению отопления в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона города.

Последствия атаки начали устранять. Министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин будет контролировать ситуацию.

Днем 1 января ВСУ атаковали курское село Троицкое. Два частных дома и хозяйственные постройки получили сильные повреждения, три автомобиля и один микроавтобус буквально изрешетило.