03 января 2024, 09:55
Несколько населенных пунктов Курской области остались без света после атаки ВСУ
Старовойт: удар ВСУ повредил подстанцию в Железногорском районе Курской области
В Курской области после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждения получила подстанция в Железногорском районе. Из-за этого в нескольких населенных пунктах отключилось электричество, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов», — отметил он.
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Старовойт пояснил, что абонентов подключат по резервной схеме. На месте ЧП уже работают аварийные бригады.
В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара прорвало теплотрассу, что привело к отключению отопления в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона города.
Последствия атаки начали устранять. Министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин будет контролировать ситуацию.
Днем 1 января ВСУ атаковали курское село Троицкое. Два частных дома и хозяйственные постройки получили сильные повреждения, три автомобиля и один микроавтобус буквально изрешетило.
Электричество
ВСУ
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