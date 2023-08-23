Происшествия 23 августа 2023, 12:29 Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ Губернатор Гладков: 9 домов и машина пострадали в Козинке после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Обстрелу со стороны украинской армии подверглись несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа попали под обстрел ВСУ», — отметил он.

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От обстрела никто не пострадал. На месте начали работу оперативные и аварийные службы.

«В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля», — заявил губернатор в своем сообщении.

Ранее российские системы ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник. В результате ликвидации аппарата никто не пострадал, инфраструктуре не было нанесено никаких повреждений.

Днем 23 августа при обстреле санатория в селе Лавы Валуйского округа из-за сброшенного с беспилотника снарядов погибли три человека. Двое из них скончались на месте. ВСУ скинули с БПЛА взрывчатку, когда люди были на улице.