28 мая 2020, 19:14
Несколько нападений подростков на сверстников произошло в Петербурге за последние сутки
Неизвестные подростки совершили несколько нападений на ровесников в Красносельском районе Санкт-Петербурга за последние сутки. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Всего зафиксировано три инцидента. У пострадавших отобрали некоторые предметы одежды и рюкзак с вещами. Двое школьников госпитализированы.
Пока точно не известно, совершали нападения одни и те же люди или разные. При этом правоохранители считают, что их действия во всех трех случаях схожи.
Начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков предположил, что злоумышленники относят себя к субкультуре АУЕ.
«Конечно, на самом деле они не имеют к тюремным укладам никакого отношения, а просто стараются подражать. Вообще, это поведение подростки допускают, потому что чувствуют безнаказанность», — пояснил он.