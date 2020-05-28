Несколько нападений подростков на сверстников произошло в Петербурге за последние сутки

Всего зафиксировано три инцидента. У пострадавших отобрали некоторые предметы одежды и рюкзак с вещами. Двое школьников госпитализированы.

Пока точно не известно, совершали нападения одни и те же люди или разные. При этом правоохранители считают, что их действия во всех трех случаях схожи.

Начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков предположил, что злоумышленники относят себя к субкультуре АУЕ.

«Конечно, на самом деле они не имеют к тюремным укладам никакого отношения, а просто стараются подражать. Вообще, это поведение подростки допускают, потому что чувствуют безнаказанность», — пояснил он.