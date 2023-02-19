Важное 19 февраля 2023, 16:46 Несколько муниципальных образований Белгородской области оказались под огнем ВСУ Гладков сообщил об обстреле нескольких муниципальных образований Белгородской области Telegram

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ВСУ снова обстреляли Белгородскую область. Под огнем оказались сразу несколько муниципальных образований, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Никто из жителей, по его данным, не пострадал. Но есть повреждения домов. В хуторе Старый Волоконовского района в одном из частных домов выбило окна, посекло фасад и забор. Повреждена также линия электропередач.

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В селе Пороз Грайворонского округа выбило окна частного домовладения и повредило линию электропередач. Повреждения ЛЭП есть и в Староселье Краснояружского района.

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«Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений», — подчеркнул Гладков.

Последствия обстрелов устраняют аварийные и оперативные службы.

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Ранее об обстрелах со стороны ВСУ сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его данным, украинские военные трижды за утро 19 февраля обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировали девять прилетов.