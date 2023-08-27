Происшествия 27 августа 2023, 08:27 Несколько морпехов США выжили после крушения военного вертолета в Австралии ABC News: несколько военных выжили после падения вертолета в Австралии U.S. Navy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Несколько американских военных, которые находились на борту потерпевшего крушение вертолета V-22 Osprey, остались в живых. Об этом сообщило издание ABC News.

Летательный аппарат упал около побережья Австралии во время международных учений Predators Run, участие в которых приняли также США, Восточный Тимор, Филиппины и Индонезия. На место крушения выехали сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции.

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«Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от (города — прим. ред.) Дарвин», — указало издание.

На борту вертолета находились американские военные. После происшествия учения Predators Run будут приостановлены. Силы обороны Австралии заявили, что в нештатной ситуации участвовала только американская сторона.