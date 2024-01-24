Происшествия 24 января 2024, 10:00 Несколько многоэтажек в Орле получили повреждения из-за сбитых БПЛА Мэр Парахин: из-за падения БПЛА в Орле в многоэтажных домах выбило стекла РИА «Новости»

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Утром в небе над Орлом системы ПВО сбили украинские БПЛА. Из-за атаки в нескольких многоэтажных домах выбило стекла. Об этом заявил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале.

Из-за падения дронов повреждения получили дома в Северном и Железнодорожном районах Орла. Никто из жителей не пострадал.

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«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется», — указал мэр.

Он добавил, что на месте крушения БПЛА начали работать специальные службы. По словам Парахина, в администрации Орла организовали комиссию по ЧС, которая займется восстановлением повреждений. Жильцам пострадавших домов предложили разместиться в ПВР.

По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили утром 24 января над Орлом четыре беспилотника ВСУ. Украинские военные попытались с помощью БПЛА самолетного типа устроить теракт на территории Российской Федерации.