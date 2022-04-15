Несколько машин загорелись в разных районах Петербурга в ночь на 14 апреля

В ночь на 14 апреля в разных районах Санкт-Петербурга было зафиксировано несколько возгораний автомобилей. Издание «Фонтанка» в своей публикации назвало такое криминальное явление «ночью горящих машин». Очевидцы из числа местных жителей предоставили фотографии и видеозаписи происходящего.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на сведения ГУ МЧС, одно из возгораний произошло в 2:33 на проспекте Пархоменко, 18, в Выборгском районе.

«Фонтанка» пишет о возгорании припаркованных рядом Toyota Corolla, Skoda, Toyota Land Cruiser. Было установлено, что у Corolla «сгорели сгораемые части», у Skoda повреждена левая сторона, а у Land Cruiser пострадала задняя часть кузова.

Для тушения пожара привлекались 10 сотрудников МЧС (два пожарных расчета). Никакой информацией о пострадавших ведомство не располагает.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» очевидцы выложили видеозаписи пожара у проспекта Косыгина. На видео можно наблюдать, как во дворе дома горят две машины.

Подписчики группы рассказали, что сначала загорелся один автомобиль, но пока на место происшествия ехал пожарный наряд, огонь перекинулся на соседнюю машину. Огонь удалось потушить быстро, а позже на место прибыла и полиция.

Также «Фонтанка» пишет о возгорании автомобиля в паркинге на Ленинском проспекте, дом 55, корпус 4. Огонь удалось ликвидировать около полуночи. В результате выгорел резиновый тент.