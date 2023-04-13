Эксклюзив 13 апреля 2023, 06:13 Несколько машин такси загорелись на юге Москвы Источник «360»: три автомобиля такси загорелись в ночь на 13 апреля на юге Москвы Pxhere

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Несколько автомобилей такси загорелись в ночь на 13 апреля в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Все произошло на Братеевской улице. По прибытию пожарного расчета огнем были охвачены три автомобиля такси без номерных знаков. Еще три машины такси оплавились. Они были припаркованы рядом с горящими авто.

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Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров, уточнил источник «360». Пострадавших при происшествии нет. Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания машин.

В Пермском крае в районе Большой Сосновы ранее во время движения загорелся междугородний автобус. Все произошло на 372-м километре автодороги М-7 «Волга». К тушению транспортного средства привлекли две единицы спецтехники и девять спасателей. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.