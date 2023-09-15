15 сентября 2023, 15:50
Несколько машин столкнулись в районе МЦК Ростокино
Дептранс Москвы: несколько машин столкнулись на внутренней стороне МСД
На внутренней стороне Московского скоростного диаметра (МСД) — в районе МЦК Ростокино — столкнулись несколько машин. Один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города. Движение в этом районе затруднено. Необходимо выбирать пути объезда.
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Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших официально не озвучивали.
Ранее служебный автомобиль столкнулся с такси в центре Москвы. Машина марки Genesis, принадлежащая Управлению делами президента России, врезалась в такси в районе станции метро «Арбатская». Водитель второго автомобиля получил сотрясение мозга и порезы рук. Ему оказали помощь врачи.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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