Происшествия 15 сентября 2023, 15:50 Несколько машин столкнулись в районе МЦК Ростокино Дептранс Москвы: несколько машин столкнулись на внутренней стороне МСД РИА «Новости»

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На внутренней стороне Московского скоростного диаметра (МСД) — в районе МЦК Ростокино — столкнулись несколько машин. Один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города. Движение в этом районе затруднено. Необходимо выбирать пути объезда.

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Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших официально не озвучивали.

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