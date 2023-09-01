01 сентября 2023, 11:00
Несколько машин столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
Дептранс Москвы: несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе
Сразу несколько автомобилей попали в ДТП на Варшавском шоссе. Как сообщили в Telegram-канале московского дептранса, движение в районе аварии затруднено.
В ведомстве добавили, что на месте столкновения работают экстренные службы столицы. Водителям порекомендовали искать пути объезда, так как несколько полос на Варшавском шоссе, в районе Северного Чертаново, оказались заблокированы.
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Экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.
Ранее в Первомайском Троицого административного округа при наезде автомобиля на препятствие погиб человек.
ДТП
Москва 2023
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