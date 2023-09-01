Происшествия 01 сентября 2023, 11:00 Несколько машин столкнулись на Варшавском шоссе в Москве Дептранс Москвы: несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе РИА «Новости»

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Сразу несколько автомобилей попали в ДТП на Варшавском шоссе. Как сообщили в Telegram-канале московского дептранса, движение в районе аварии затруднено.

В ведомстве добавили, что на месте столкновения работают экстренные службы столицы. Водителям порекомендовали искать пути объезда, так как несколько полос на Варшавском шоссе, в районе Северного Чертаново, оказались заблокированы.

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Экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Ранее в Первомайском Троицого административного округа при наезде автомобиля на препятствие погиб человек.