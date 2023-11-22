22 ноября 2023, 14:31
Несколько машин столкнулись на 55-м километре МКАД
Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 55-го километра МКАД
На внутренней стороне 55-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
Ведомство показало кадры с места аварии как минимум трех автомобилей, один из которых от удара развернуло в противоположную движению сторону.
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Оперативные службы города уже приступили к работе на месте ДТП. Они уточнят обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.
В результате аварии движение по нескольким полосам МКАД было затруднено. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.
UPD: по информации столичной прокуратуры водитель автомобиля Honda совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее смертельное ДТП с грузовиком перекрыло движение по полосе трассы Курган — Тюмень.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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