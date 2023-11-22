Происшествия 22 ноября 2023, 14:31 Несколько машин столкнулись на 55-м километре МКАД Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 55-го километра МКАД Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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На внутренней стороне 55-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Ведомство показало кадры с места аварии как минимум трех автомобилей, один из которых от удара развернуло в противоположную движению сторону.

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Оперативные службы города уже приступили к работе на месте ДТП. Они уточнят обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В результате аварии движение по нескольким полосам МКАД было затруднено. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

UPD: по информации столичной прокуратуры водитель автомобиля Honda совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком перекрыло движение по полосе трассы Курган — Тюмень.