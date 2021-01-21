Несколько ледовых скульптур повредили в Ямальском районе ЯНАО

Уточняется, что неизвестные сломали рог фигуре быка и разрушили стены лабиринта, распилив их. По словам сотрудников администрации поселка, все скульптуры будут восстановлены.

Уже найдены люди, которые стали свидетелями акта вандализма. Они готовы опознать злоумышленников.