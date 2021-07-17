Несколько квартир загорелись в доме на юго-западе Москвы

В МЧС поступило множество сообщений о возгорании балконов в одном из домов в Юго-Западном округе Москвы, в районе Ясенево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что открытое горение началось по адресу: улица Вильнюсская, дом 8, корпус 2. Пламя охватило несколько балконов на шестом и седьмом этажах. Есть риск, что огонь может перекинуться на другие квартиры.

Причины пожара пока неизвестны. Информации о пострадавших или погибших нет.