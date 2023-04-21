Происшествия 21 апреля 2023, 00:03 Несколько квартир пострадало от взрыва в Белогороде — мэр Мэр Демидов: несколько квартир на улице Шаландина пострадало после взрыва в Белгороде Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

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Мэр Белгорода Валентин Демидов, который сейчас находится на месте взрыва на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, в своем Telegram-канале рассказал подробности происшествия. Он также поделился фотографиями с места ЧП.

«Здесь в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров», — написал он.

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Кроме этого, по данным мэра, в результате взрыва пострадало несколько квартир на улице Шаландина. Судя по фотографиям, там выбиты окна, разрушены стены, повреждена мебель. Всем жителям пострадавших домов предложили временно переехать в гостиницу.

Демидов также сообщил, что в городе развернули информационные штабы.

Ранее о взрыве в городе сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также заявил об огромной воронке на центральной улице города и поврежденных авто, а также о рухнувших столбах линий электропередач.