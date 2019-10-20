Несколько гаражей загорелись на западе Москвы. Фото

Сразу шесть столичных гаражей охватил огонь на западе Москвы. В одном из них находилось газовое оборудование, но пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар начался около 15:00 в гаражном кооперативе на Мичуринском проспекте. Как стало известно, в одном из гаражей стояла Волга с газовым оборудованием, поэтому прибывшим пожарным требовалось соблюдать определенные меры предосторожности.

Источник фото: телеканал «360»

Всего огонь охватил 15 квадратных метров площади. На месте пожара работали 17 человек и шесть единиц техники.